Вау, какая яркая: Эшли Робертс сфотографировали в наряде канареечного цвета

Экс-звезда The Pussycat Dolls опять оказалась в центре внимания.

41-летняя танцовщица, певица и радиоведущая попала под прицел фотографов в Лондоне, когда вышла из офиса Global Studios. Эшли Робертс является ведущей утреннего шоу на радио, поэтому регулярно становится целью фотографов после завершения эфиров.

Вчера на работу она пришла в ярком твидовом костюме канареечного оттенка, который состоял из юбки и жакета. Обе вещи были декорированы золотистыми цепочками и пуговицами.

А вот дополнила она лук белым кроп-топом, солнцезащитными очками, туфлями на каблуках и пушистой сумкой Bottega Veneta.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

На странице в TikTok Эшли поделилась коротким роликом, как в этом образе она танцует.

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