Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Шоу-бизнес
119
1 мин

Вау, какая яркая: певица Софи Эллис-Бекстор посетила фестиваль на ферме в оригинальном наряде

Яркий наряд выглядел жизнерадосно и привлекал много внимани.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Софи Эллис-Бекстор

Софи Эллис-Бекстор / © Getty Images

Британская певица Софи Эллис-Бекстор посетила Большой фестиваль на ферме музыканта Алекса Джеймса а Оксфордшире. 46-летняя звезда вышла на публику в ярком платье миди от бренда CeliaB.

Это был радужный наряд на одно плечо и с одним рукавом. Платье полностью украшали пайетки, а асиметричное декольте и подол наряда — объемная бархатная бахрома розового цвета. Певица дополнила свой яркий наряд гламурными туфлями на каблуках с оригинальными фигурными вырезами, ремешками и пайетками, также Софи сделала яркий макияж, а волосы собрала в прическу-хвост.

Софи Эллис-Бекстор / © Getty Images

Софи Эллис-Бекстор / © Getty Images

Ранее мы рассказывали, как певица появилась в бальном платье черного цвета на грандиозном вечернем мероприятии. Она тогда выбрала элегантное платье А-силуэта на одно плечо от AZZI & OSTA.

