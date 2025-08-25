Вау, какая яркая: певица Софи Эллис-Бекстор посетила фестиваль на ферме в оригинальном наряде

Софи Эллис-Бекстор / © Getty Images

Британская певица Софи Эллис-Бекстор посетила Большой фестиваль на ферме музыканта Алекса Джеймса а Оксфордшире. 46-летняя звезда вышла на публику в ярком платье миди от бренда CeliaB.

Это был радужный наряд на одно плечо и с одним рукавом. Платье полностью украшали пайетки, а асиметричное декольте и подол наряда — объемная бархатная бахрома розового цвета. Певица дополнила свой яркий наряд гламурными туфлями на каблуках с оригинальными фигурными вырезами, ремешками и пайетками, также Софи сделала яркий макияж, а волосы собрала в прическу-хвост.

Софи Эллис-Бекстор / © Getty Images

Ранее мы рассказывали, как певица появилась в бальном платье черного цвета на грандиозном вечернем мероприятии. Она тогда выбрала элегантное платье А-силуэта на одно плечо от AZZI & OSTA.