Вау, какая яркая: рассматриваем новый образ Блейк Лайвли со съемок романтического фильма

В Нью-Джерси продолжаются съемки романтического фильма "Все закончится на нас", который основан на одноименном романе писательницы Коллин Гувер. В главной роли в этой картине появится звезда сериала "Сплетница" - Блейк Лайвли.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Актрису уже несколько раз видели во время работы над этим проектом. 11 января ее опять подловили во время работы. Блейк была одета довольно ярко и необычно, поскольку стилисты фильма сочетали свободные джинсы из тонкой ткани с кроп-топом и клетчатой рубашкой. Также актриса надела яркие ботинки на шнурках от бренда Tod’s и джинсовое пальто в теплой подкладкой.

Засветила она и аксессуары, поскольку в кадр фотографов попали еще и две сумки: небольшая модель от Fendi и шоппер от Valentino. Также отметим, что у Лайвли новый цвет волос, вероятно, для фильма она надевает парик.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Эти фото сделали за день до того, как актрису заметили с подругой Тейлор Свифт в Нью-Йорке. Звезды надели мини-юбки и пошли вместе в пиццерию Lucali's.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

А вот что касается фильма, то его выход запланирован на 21 июня 2024 года. Вместе с Блейк в картине появится Джастин Бальдони.

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