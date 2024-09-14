Вау, какая: Ярослава Магучих продемонстрировала лук в украшениях-колосках и наряде с цветочной вышивкой

Ярослава Магучих опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала красивый образ.

Спортсменка предстала в наряде с желто-оранжевой цветочной вышивкой и пуговицами. Аутфит она дополнила прической "Мальвина" и фирменным ярким макияжем: глаза она накрасила патриотическими желто-голубыми тенями, а губы – помадой ягодного оттенка.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Свой лук Ярослава завершила роскошными украшениями в виде колосьев пшеницы – серьгами и цепочкой.

"Цветочное вдохновение с украинским сердцем", – подписала Магучих снимок, добавив хештег #українськийстиль.

Напомним, Ярослава Магучих в романтическом образе снялась в фотосессии.

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