Вау, какая: Юлия Мендель продемонстрировала красивый образ в обтягивающем платье

Бывшая пресс-секретарь президента Украины примеряла в фотосете эффектное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, показала в Instagram новую фотографию из фотосессии.
На снимке она предстала на фоне белой стены в элегантном черном платье миди с интересным вырезом на одном плече. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру Юлии.
Платье она скомбинировала с бежевыми лодочками на шпильках. Волосы ее были собраны в гладкий пучок, а в макияже акцент сделан на красной помаде. Уши Мендель украсила длинными серьгами. Такой аутфит очень идет Юлии.
"Какую женщину считают красивой? Ту, что имеет много энергии", — написала под фотографией Мендель.
Ранее она выложила селфи, на котором продемонстрировала лицо без макияжа. И без мейка Юлия выглядит хорошо.
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