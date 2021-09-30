Вау, какая: Юлия Мендель продемонстрировала красивый образ в обтягивающем платье

Бывшая пресс-секретарь президента Украины примеряла в фотосете эффектное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, показала в Instagram новую фотографию из фотосессии.

На снимке она предстала на фоне белой стены в элегантном черном платье миди с интересным вырезом на одном плече. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру Юлии.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

Платье она скомбинировала с бежевыми лодочками на шпильках. Волосы ее были собраны в гладкий пучок, а в макияже акцент сделан на красной помаде. Уши Мендель украсила длинными серьгами. Такой аутфит очень идет Юлии.

"Какую женщину считают красивой? Ту, что имеет много энергии", — написала под фотографией Мендель.

Ранее она выложила селфи, на котором продемонстрировала лицо без макияжа. И без мейка Юлия выглядит хорошо.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

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Образы экс-пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель (23 фото)

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