Вау, какая: Зендея очаровала поклонников двумя роскошными вечерними образами на "Эмми"

Во время церемонии "Эмми"-2022 актриса Зендея одержала победу в одной из самых престижных номинаций "Лучшая актриса в драматическом сериале" за свою работу в "Эйфории".

Над стилем звезды опять работал ее несменный стилист Ло Роуч и в этот раз девушка появилась на церемонии в роскошном образе от Valentino.

Зендея / Фото: Associated Press

Черное атласное платье имело пышную юбку со шлейфом, также его украшало декольте-сердце, баска и небольшой бант на талии. Дополнили этот образ актрисы бриллиантовые украшения от Bulgari и прическа в стиле француженки Брижит Бардо - с черной лентой.

Зендея / Фото: Associated Press

Второй образ Зендеи был красным. Платье было также от бренда Valentino, но имело длинные рукава и глубокое декольте. образ она также дополнила украшениями от Bulgari.

Зендея / Фото: Associated Press

В этом платье девушка появилась на вечеринке HBO Emmy's Party 2022, которая проходила в бунгало Сан-Висенте и, конечно же, она взяла с собой новенькую статуэтку.

Зендея / Фото: Associated Press

Зендея / Фото: Associated Press

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