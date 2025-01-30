Вау, какая: жена Хью Гранта белым мини-платьем подчеркнула стройные ноги на премьере "Бриджит Джонс"

41-летняя телепродюсер Анна Эберштайн выглядела прекрасно на мероприятии.

Хью Грант на премьере романтической комедии "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" в Лондоне появился вместе со своей женой – телепродюсером Анной Эберштайн.

Анна выглядела прекрасно. Она была одета в белое твидовое короткое платье с длинными рукавами и бахромой на подоле и манжетах. На одном плече наряд был украшен золотыми пуговицами. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Эберштайн.

Анна Эберштайн и Хью Грант / Фото: Associated Press

Лук продюсер дополнила бежевыми замшевыми босоножками на шпильках и белым клатчем-конвертом. Волосы она собрала в хвост, выпустив спереди пряди, и сделала макияж с глянцевым блеском на губах.

Анна Эберштайн и Хью Грант / Фото: Associated Press

Хью был одет в черный костюм, белую рубашку и черные туфли.

Анна Эберштайн и Хью Грант / Фото: Associated Press

Напомним, Рене Зеллвегер позировала на премьере ленты в винтажном обтягивающем платье-бюстье малинового цвета от бренда Pierre Balmain.

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