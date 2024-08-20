Без нижнего белья и с огромным бриллиантом: Зои Кравиц позировала на красной дорожке

35-летняя актриса Зои Кравиц - дочь Ленни Кравица - посетила очередное мероприятие посвященное фильму "Моргни дважды". В этот раз в Лондоне состоялась премьера этой картины.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

На красную дорожку Зои вышла в красном платье от Модного дома Saint Laurent, с которым давно сотрудничает. Наряд для нее подобрал стилист Эндрю Мукамал, который также ответственный за все наряды Марго Робби во время промо-тура к фильму "Барби".

Это было прямое шелковое платье в пол, которое украшал только тонкий пояс на талии с пряжкой. Бюстгальтера с этим платьем она не носила.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

Дополнили лук звезды высокая прическа-пучок, красивый макияж с коричневой помадой на губах, а также украшения с бриллиантами. Однако большее внимание в образе привлекло золотое кольцо с огромным камнем, которое она носила на безымянном пальце.

Зои Кравиц / Фото: Associated Press

Является ли украшение помолвочным - неизвестно, но на красную дорожку Зои вышла с бойфрендом, который в этом фильме исполнил главную роль - Ченнингом Тейтумом. Пара позировала обнявшись.

Зои Кравиц с бойфрендом / Фото: Associated Press

Также поддержать ее пришел отец Ленни Кравиц. Музыкант надел серый костюм и солнцезащитные очки.

Зои Кравиц с отцом / Фото: Associated Press

Кравиц в вэтот раз не актриса - в картине она выступила как режиссер - это был ее дебют на такой посаде. Во время одного из мероприятий посвященных фильму она и Ченнинг впервые продемонстрировали чувства на публике - Тейтум поцеловал Кравиц в щеку. Милый жест попал на фото.

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