Вау, какая: звезда фильма "Крик" Хизер Грэм прогулялась по Нью-Йорку в красной майке и джинсах

53-летнюю актрису Хизер Грэм, известную по фильмам "Крик" и "Убей меня нежно", сфотографировали папарацци во время прогулки. Женщина шла по Нью-Йорку с подругой.

На Хизер в тот день был простой, стильный летний образ, в котором она сочетала красную майку на тонких бретельках и прямые голубые джинсы с небольшими потертостями.

Также она надела кепку, удобные кроссовки и солнцезащитные очки, а на спине у нее висел бежевый рюкзак.

Хизер Грэм / Фото: Getty Images

Отметим, что недавно с участием Хизер вышел сериал-антология "Экстраполяции".

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