Вау, какая: звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл пришла в эффектном наряде на показ Balmain

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Модного дома Balmain, на котором креативный дизайнер бренда Оливье Рустен в очередной раз удивлял публику креативными идеями. Одной из гостей модного шоу стала звезда "Секса в большом городе" - 67-летняя Ким Кэттролл.

Актриса пришла на мероприятие в черном кожаном костюме состоящем из юбки-карандаша ниже колен и приталенном жакете. Костюм имел золотые пуговицы и текстуру с тиснением под кожу крокодила.

Лук Ким дополнила массивными золотыми серьгами, черными лакированными туфлями и небольшой трапециевидной сумкой с короткой ручкой.

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

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