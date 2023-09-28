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Вау, какая: звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл пришла в эффектном наряде на показ Balmain

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Вау, какая: звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл пришла в эффектном наряде на показ Balmain

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Актриса выглядела сногсшибательно и довольно гламурно.

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Модного дома Balmain, на котором креативный дизайнер бренда Оливье Рустен в очередной раз удивлял публику креативными идеями. Одной из гостей модного шоу стала звезда "Секса в большом городе" - 67-летняя Ким Кэттролл.

Актриса пришла на мероприятие в черном кожаном костюме состоящем из юбки-карандаша ниже колен и приталенном жакете. Костюм имел золотые пуговицы и текстуру с тиснением под кожу крокодила.

Лук Ким дополнила массивными золотыми серьгами, черными лакированными туфлями и небольшой трапециевидной сумкой с короткой ручкой.

Ким Кэттролл / © Associated Press
Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
108
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