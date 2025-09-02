ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
10
1 мин

Вау, какая: звезда соцсетей сияла на Венецианском кинофестивале в платье с пайетками цвета морской волны

Девушка выбрала для своего выхода роскошный наряд от Balenciaga.

Алина Онопа
Тассия Навес

Тассия Навес / © Getty Images

Наше внимание на красной дорожке Венецианского кинофестиваля привлекла звезда соцсетей Тассия Навес, которая блистала там в эффектном образе.

Девушка была одета в гламурное платье по фигуре, полностью расшитое пайетками цвета морской волны, из коллекции Ready to Wear осень-зима 2024 бренда Balenciaga. В нем Тассия выглядела красиво и стройно.

Тассия Навес / © Getty Images

Тассия Навес / © Getty Images

Аутфит Навес дополнила босоножками цвета металлик со стразами, кольцом, серьгами и ожерельем с синими камнями. У нее была красивая укладка с локонами, макияж с бежевой помадой и нюдовый маникюр.

10
