Вау, какая: звезда соцсетей сияла на Венецианском кинофестивале в платье с пайетками цвета морской волны

Тассия Навес / © Getty Images

Реклама

Наше внимание на красной дорожке Венецианского кинофестиваля привлекла звезда соцсетей Тассия Навес, которая блистала там в эффектном образе.

Девушка была одета в гламурное платье по фигуре, полностью расшитое пайетками цвета морской волны, из коллекции Ready to Wear осень-зима 2024 бренда Balenciaga. В нем Тассия выглядела красиво и стройно.

Тассия Навес / © Getty Images

Аутфит Навес дополнила босоножками цвета металлик со стразами, кольцом, серьгами и ожерельем с синими камнями. У нее была красивая укладка с локонами, макияж с бежевой помадой и нюдовый маникюр.