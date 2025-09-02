- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 10
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какая: звезда соцсетей сияла на Венецианском кинофестивале в платье с пайетками цвета морской волны
Девушка выбрала для своего выхода роскошный наряд от Balenciaga.
Наше внимание на красной дорожке Венецианского кинофестиваля привлекла звезда соцсетей Тассия Навес, которая блистала там в эффектном образе.
Девушка была одета в гламурное платье по фигуре, полностью расшитое пайетками цвета морской волны, из коллекции Ready to Wear осень-зима 2024 бренда Balenciaga. В нем Тассия выглядела красиво и стройно.
Аутфит Навес дополнила босоножками цвета металлик со стразами, кольцом, серьгами и ожерельем с синими камнями. У нее была красивая укладка с локонами, макияж с бежевой помадой и нюдовый маникюр.