Вау, какие блондинки: сестры-близняшки в красных платьях продемонстрировали пышные бюсты

Ева и Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram совместные снимки со своей сестрой-близняшкой Евой. Фото они сделали в уборной в заведении во время вечеринки.

Девушки были одеты в красные платья с откровенными декольте, которые подчеркнули их пышную грудь. На Джессике было облегающее бандажное платье на широких бретельках, а на Еве — корсетное кружевное на тонких бретельках и с пикантными вырезами на талии.

Ева и Джессика Гейл

Сестры сделали аккуратные укладки и вечерние макияжи с красной помадой разных оттенков. Девушки выглядели просто роскошно.

Ева и Джессика Гейл

Напомним, Ева Гейл поделилась архивным фото с отдыха, на котором позировала на пляже в романтическом белом бикини с нежно-розовыми лентами.