- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Вау, какие блондинки: сестры-близняшки в красных платьях продемонстрировали пышные бюсты
Ева и Джессика Гейл эффектно выглядели на вечеринке.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram совместные снимки со своей сестрой-близняшкой Евой. Фото они сделали в уборной в заведении во время вечеринки.
Девушки были одеты в красные платья с откровенными декольте, которые подчеркнули их пышную грудь. На Джессике было облегающее бандажное платье на широких бретельках, а на Еве — корсетное кружевное на тонких бретельках и с пикантными вырезами на талии.
Сестры сделали аккуратные укладки и вечерние макияжи с красной помадой разных оттенков. Девушки выглядели просто роскошно.
Напомним, Ева Гейл поделилась архивным фото с отдыха, на котором позировала на пляже в романтическом белом бикини с нежно-розовыми лентами.