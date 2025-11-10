Вау, какие формы: пышнотелая модель в лимонном купальнике продемонстрировала яркий пляжный лук

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон порадовала фолловеров в Instagram новым горячим видео с отдыха в теплых краях.

Перед камерой красавица появилась в соблазнительном купальнике лимонного оттенка с пикантным глубоким декольте и вырезами на талии. Свой лук Бон дополнила пляжным белым халатом, который по дороге сняла.

Грейси похвасталась пышной грудью, тонкой талией и широкими бедрами.

«Мой вайб выходных», — подписала модель видео.

Напомним, ранее Грейси Бон в красном купальнике кокетливо станцевала на камеру у бассейна.