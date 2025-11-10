- Дата публикации
Шоу-бизнес
165
1 мин
Вау, какие формы: пышнотелая модель в лимонном купальнике продемонстрировала яркий пляжный лук
Грейси Бон взбудоражила воображение поклонников новым пикантным образом в стильном купальнике.
Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон порадовала фолловеров в Instagram новым горячим видео с отдыха в теплых краях.
Перед камерой красавица появилась в соблазнительном купальнике лимонного оттенка с пикантным глубоким декольте и вырезами на талии. Свой лук Бон дополнила пляжным белым халатом, который по дороге сняла.
Грейси похвасталась пышной грудью, тонкой талией и широкими бедрами.
«Мой вайб выходных», — подписала модель видео.
Напомним, ранее Грейси Бон в красном купальнике кокетливо станцевала на камеру у бассейна.