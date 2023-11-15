Вау, какие красотки: Синди Кроуфорд с дочерью Кайей побывали на выставке в Нью-Йорке

Синди является лицом производителей часов класса люкс - Omega - и приехала на выставку Planet Omega, которая является празднованием 120-летней истории Omega как одного из ведущих мировых производителей часов класса люкс. Мероприятие прошло в Нью-Йорке, вместе с Синди приехала ее дочь Кайя.

Мать и дочь выглядели шикарно в полностью черных нарядах, когда позировали для фотографий на красной дорожке мероприятия.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Кайя была в черной обтягивающей водолазке и миниатюрной юбке в складку, черных колготах и замшевых лодочках на каблуках. Она собрала волосы в прическу и сделала выразительный макияж теплыми оттенками. А Синди надела черное платье-миди в сочетании с высокими кожаными сапогами на каблуках, в руках держала клатч из змеиной кожи, а на запястье у нее сверкали золотые часы. Волосы супермодель распустила и тоже сделала насыщенный макияж.

Читайте также: