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Вау, какие красотки: Синди Кроуфорд с дочерью Кайей побывали на выставке в Нью-Йорке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
503
Время на прочтение
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Вау, какие красотки: Синди Кроуфорд с дочерью Кайей побывали на выставке в Нью-Йорке

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Синди Кроуфорт посетила светское мероприятие вместе со своей дочерью Кайей Гербер.

Синди является лицом производителей часов класса люкс - Omega - и приехала на выставку Planet Omega, которая является празднованием 120-летней истории Omega как одного из ведущих мировых производителей часов класса люкс. Мероприятие прошло в Нью-Йорке, вместе с Синди приехала ее дочь Кайя.

Мать и дочь выглядели шикарно в полностью черных нарядах, когда позировали для фотографий на красной дорожке мероприятия. 

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Кайя была в черной обтягивающей водолазке и миниатюрной юбке в складку, черных колготах и замшевых лодочках на каблуках. Она собрала волосы в прическу и сделала выразительный макияж теплыми оттенками. А Синди надела черное платье-миди в сочетании с высокими кожаными сапогами на каблуках, в руках держала клатч из змеиной кожи, а на запястье у нее сверкали золотые часы. Волосы супермодель распустила и тоже сделала насыщенный макияж.

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Дата публикации
Просмотры
503
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