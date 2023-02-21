Вау, какие ягодицы: Джей Ло снова сходила на тренировку

53-летняя Джей Ло делает все возможное, чтобы ее фигура оставалась привлекательной. И, надо отметить, похвастаться подкачанными формами знаменитость может.

Певицу снова подловили папарацци по пути в танцевальную студию в Лос-Анджелесе. Отправляясь на тренировку. Дженнифер почти всегда надевает что-то спортивное. В этот раз на ней был коричневый трикотажный костюм, обута певица была в высокие кроссовки от Nike, а в руках несла крокодиловую сумку Birkin (в коллекции Дженнифер много сумок от Hermes).

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Также артистка собрала волосы в высокий пучок и традиционно надела большие солнцезащитные очки. Кстати, в этот раз они были в форме сердец.

Лопес в отличной форме, а ее пятая точка подкачана, и это заметно даже в штанах. Хотя Джей Ло иногда балует своих поклонников и публикует разные пикантные фото в своем Instagram, позируя перед камерой в нижнем белье или купальниках.

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