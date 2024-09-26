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Вау, какой купальник: соблазнительная Арабелла Чи снова хвастается стройной фигурой

Вау, какой купальник: соблазнительная Арабелла Чи снова хвастается стройной фигурой

Вау, какой купальник: соблазнительная Арабелла Чи снова хвастается стройной фигурой

Арабелла Чи/Instagram

Модель продемонстрировала красивую пляжную обновку.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала подписчиков в Instagram новым пляжным образом.

В этот раз модель примеряла роскошный купальник черного цвета с металлическими кольцами. Девушка похвасталась стройной и сексуальной фигурой из разных ракурсов.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Свой аутфит Арабелла дополнила золотыми цепочками с подвесками, браслетами и кольцами.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Напомним, Арабелла Чи в наряде с кружевом и декольте сходила на вечеринку.

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