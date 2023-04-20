Вау, какой образ: актриса Рэйчел Броснахэн посетила Каннский фестиваль сериалов в наряде Prada

Красивый наряд актрисы был выполнен в двух оттенках.

Звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел", 32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, посетила мероприятие на Лазурном берегу - Canneseries 2023 - 6-й Международный фестиваль сериалов.

В день торжественного закрытия фестиваля, 19 апреля, она вышла к фотографам в очень необычном платье от бренда Prada. Это был длинный наряд, выполненный в нежном лавандовом оттенке.

Верхняя часть платья была в молочном оттенке, не имела бретелек и была украшена небольшими складками. Также в таком цвете был выполнен подол и большой бант на спине, который переходил в шлейф.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

Фиолетовая часть платья была украшена принтом в виде небольших цветов, также в флористическом стиле актриса выбрала и украшения.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

Недавно в образе похожего дизайна на мероприятии в Нью-Йорке появилась Анна Винтур. Правда, ее наряд был в зеленом оттенке и имел длинные рукава.

Анна Винтур / Фото: Associated Press

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