Вау, какой образ: британская певица Талия Сторм появилась на премьере в эффектном платье

Мероприятие состоялось в Лондоне в кинотеатре Cineworld Leicester Square.
Британская певица и светская львица Талия Сторм посетила премьеру фильма "Трансформеры: Начало".
На красную дорожку 25-летняя звезда вышла в длинном черном платье с халтером и люверсами. Наряд фасона "русалка" идеально обтягивал фигуру красавицы, но большее внимание в нем, конечно же, привлекало декольте.
Вырез спереди на платье был ниже пупка, а украшала его шнуровка. Образ Таллия дополнила красным маникюром, ярким макияжем, объемной прической и украшениями.
Также это мероприятие посетила Скарлетт Йоханссон. Для своего появления перед фотокамерами она выбрала роскошное длинное красное платье с множеством складок. Этот наряд был от бренда Saint Laurent. В оригинальной англоязычной версии этого анимационного фильма Скарлетт озвучила одного из персонажей - автобота Элиту.
В украинский прокат фильм вышел 19 сентября.
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