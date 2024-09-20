Вау, какой образ: британская певица Талия Сторм появилась на премьере в эффектном платье

Британская певица и светская львица Талия Сторм посетила премьеру фильма "Трансформеры: Начало".

На красную дорожку 25-летняя звезда вышла в длинном черном платье с халтером и люверсами. Наряд фасона "русалка" идеально обтягивал фигуру красавицы, но большее внимание в нем, конечно же, привлекало декольте.

Вырез спереди на платье был ниже пупка, а украшала его шнуровка. Образ Таллия дополнила красным маникюром, ярким макияжем, объемной прической и украшениями.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила Скарлетт Йоханссон. Для своего появления перед фотокамерами она выбрала роскошное длинное красное платье с множеством складок. Этот наряд был от бренда Saint Laurent. В оригинальной англоязычной версии этого анимационного фильма Скарлетт озвучила одного из персонажей - автобота Элиту.

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

В украинский прокат фильм вышел 19 сентября.

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