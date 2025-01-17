Вау, какой образ: Гвендолин Кристи появилась в ярких туфлях от Prada в стиле оригами

Звезда знает толк в стильной и оригинальной одежде.
Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звездные войны", попала под прицел папарацци. Ее сфотографировали в Нью-Йорке после мероприятия Watch What Happens Live With Andy Cohen на площади Хадсон-сквер.
Женщина выглядела роскошно и довольно эффектно, а ее необычный наряд привлекал внимание. Гвендолин надела лук от Prada, который включал свободное пальто коричневого цвета и черный наряд под ним.
Образ актриса дополнила колготками, стильными очками с большими линзами, а также нашумевшей сумкой с голубыми перьями и желтыми туфлями в стиле оригами.
Ранее в очень похожем образе актриса также была замечена фотографами. Отличалось в этом луке только пальто, поскольку оно было черного цвет, а вот сумка и туфли были теми же.
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