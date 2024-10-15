Вау, какой образ: Кристи Пономарь надела юбку как платье и украсила волосы розой

В своем образе звезда подиума сочетала только черный и красный цвета.

Украинская модель Кристи Пономарь, которая прославилась на весь мир своим сотрудничеством с известными модными брендами, посетила мероприятие в Киеве. Звезда появилась на мероприятии обувного бренда Kachorovska.

Кристи Пономарь / фото: instagram.com/kristyponomar

Тематикой вечеринки было фламенко, поэтому девушка решила основательно подготовится. Кристи надела длинную шелковую юбку, как платье и сочетала ее с красными колготками, черными ботинками и сумкой от Saint Laurent с двумя золотистыми ручками-цепочками.

Лук модель дополнила красными лаконичными серьгами, макияжем с красной помадой и прической-пучком, которую украсила живой красной розой.

Кристи Пономарь / фото: instagram.com/kristyponomar

Кристи Пономарь / фото: instagram.com/kristyponomar

Как готовилась к светскому мероприятию Кристи показала в коротком видео, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, что несколькими днями ранее волосы цветами украсила актриса Зои Салдана. Звезда появилась на красной дорожке в Лондоне с синими гортензиями в волосах. Ее прическа была очень похожа на ту, которую сделала Кристи.

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