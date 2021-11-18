Вау, какой образ: Кристина Агилера появилась с эффектным декольте на сцене

Певица выбрала очень смелый жакет.

Вчера в Лас-Вегасе состоялся грандиозный концерт "Человек года" - это награда, которая ежегодно присуждаемая Латинской академией звукозаписи, той же организацией, которая раздает награды "Латинской Грэмми", чтобы поблагодарить музыкантов за их артистические достижения в латинской музыкальной индустрии и преданность филантропии.

Одной из тех, кто выступил на мероприятии, была певица Кристина Агилера. Звезда исполнила Camaleon. Одета она была в кожаные черные лосины, сапоги на шпильке и черный жакет с внушительным фигурным декольте, которое украшали стразы и красный ободок ткани.

Кристина Агилера / Associated Press

Также на суперзвезде были сетчатые перчатки и парик с длинными белыми волосами. На лице визажисты сделали Кристине макияж с матовой нюдовой помадой и ее любимыми черными стрелками.

Кристина Агилера / Associated Press

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