Вау, какой образ: Мадонну заметили в черном мини-платье и сетчатых колготках в Милане

Американская поп-королева Мадонна попала под прицел папарацци в Италии. Звезду сфотографировали, когда она в компании молодого мужчины выходила из отеля Palazzo Parigi в Милане, после чего села в автомобиль и отправилась на частную вечеринку.

В тот раз на певице был очень эффектный наряд, поскольку она надела черное мини-платье с асимметричным подолом, которое дополнила меховой накидкой и колготками-сеточкой.

Также Мадонна обула необычные сапоги с кнопками от Y/Project, в руке у нее была сумка от Dolce & Gabbana, а на глазах солнцезащитные очки, тоже от Dolce & Gabbana. Певица сделала плотный макияж и украсила уши серьгами-крестами.

Мадонна / Фото: Getty Images

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