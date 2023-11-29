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Вау, какой образ: Мадонну заметили в черном мини-платье и сетчатых колготках в Милане

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
1 мин
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Вау, какой образ: Мадонну заметили в черном мини-платье и сетчатых колготках в Милане

Мадонна / Фото: Getty Images

65-летняя певица выглядела очень эффектно в полностью черном наряде.

Американская поп-королева Мадонна попала под прицел папарацци в Италии. Звезду сфотографировали, когда она в компании молодого мужчины выходила из отеля Palazzo Parigi в Милане, после чего села в автомобиль и отправилась на частную вечеринку.

В тот раз на певице был очень эффектный наряд, поскольку она надела черное мини-платье с асимметричным подолом, которое дополнила меховой накидкой и колготками-сеточкой.

Также Мадонна обула необычные сапоги с кнопками от Y/Project, в руке у нее была сумка от Dolce & Gabbana, а на глазах солнцезащитные очки, тоже от Dolce & Gabbana. Певица сделала плотный макияж и украсила уши серьгами-крестами.

Мадонна / © Getty Images
Мадонна / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
134
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