Вау, какой образ: роскошная Ева Лонгория позировала перед фотографами в платье с высоким разрезом

Известная актриса выглядела в этом образе сногсшибательно.
Актриса Ева Лонгория заставила гостей мероприятия La Cena Los Angeles затаить дыхание, когда вышла на публику в эффектном черном платье. Наряд был выполнен из тонкого шифона, а украшали его один длинный рукав, а также высокий разрез практически до талии, который открывал ноги звезды.
Этот эффектный вечерний лук Ева дополнила трендовой "мокрой" укладкой и босоножками на высоких каблуках.
Также знаменитость сделала насыщенный и очень яркий макияж глаз и губ, ее маникюр был длинным и в нюдовом цвете, а из украшений звезда отдала предпочтение нескольким кольцам с бриллиантами.
А вот несколькими днями ранее она блистала перед камерами в "голом" платье со шлейфом. Наряд был от бренда Ashi Studio из коллекции осень-зима 2023 и носила Ева его в сочетании с бежевым боди.
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