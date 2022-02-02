Вау, какой образ: звезда The Pussycat Dolls Эшли Робертс пришла на работу в очень ярких штанах

Вау, какой образ: звезда The Pussycat Dolls Эшли Робертс пришла на работу в очень ярких штанах

Певица и радиоведущая опять удивила образом, ведь выбрала для рабочего дня эффектный лук в красных тонах.

Особо впечатляли яркие джинсы Эшли от бренда Alexandre Vauthier и маленькая сумка Bottega Veneta Mini Jodie, которая уже успела завоевать любовь миллионов блогеров и знаменитостей.

Также на Робертс было классическое пальто, туфли-лодочки и черная водолазка. Сейчас у звезды новая прическа - она обрезала челку. Волосы в этот раз Эшли собрала в высокий пучок, а лук завершила солнцезащитными очками.

Эшли Робертс / Getty Images

Напомним, несколько дней тому назад звезда посетила закрытый премьерный показ сериала "Пэм и Томми", который рассказывает о браке и утечке скандального домашнее видео Памелы Андерсон и ее первого мужа Томми Ли. Тогда девушка выбрала ярко-розовый костюм.

Эшли Робертс / Getty Images

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