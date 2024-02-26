Вау, какой: Тимоти Шаламе в кожаном луке от Prada представил фильм "Дюна" в Нью-Йорке

28-летний актер весь в коже появился на премьерном показе сиквела.

В Нью-Йорке состоялась премьера долгожданного научно-фантастического фильма "Дюна: Вторая часть". Главная звезда фильма Тимоти Шаламе выбрал для своего появления стильный аутфит от Prada.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

На нем был карамельный свитшот с накладным карманом, черные брюки и черные туфли. Свой образ Тимоти дополнил черными очками.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Шаламе был в хорошем настроении, он мило улыбался фотографам и всем присутствующим на ивенте.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Напомним, Тимоти Шаламе на премьере семейного фэнтези "Вонка" появился в стильном кожаном луке от бренда Tom Ford и питонных туфлях.

О фильме:

Главный герой культовой ленты Пол Атрид (Тимоти Шаламе) вместе со своей любимой Чани (Зендея) и армией фременов отправляется в мифическое путешествие, чтобы отомстить заговорщикам, убившим его семью. Его ждут испытания и нелегкие пути к достижению цели.

В украинский прокат фильм "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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