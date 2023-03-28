Вау, какая: Хайди Клум в откровенном платье продемонстрировала сексуальное декольте и стройные ноги

Хайди Клум посетила церемонию вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards 2023, которая прошла в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Модель продемонстрировала на мероприятии роскошный аутфит. Она надела откровенное синее блестящее платье с одним рукавом и острым плечом от бренда Julien Macdonald. Наряд имел сексуальное декольте и высокий разрез, через который красавица показала свои стройные ноги.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Клум обула неоно-синие атласные босоножки на высокой платформе и каблуках, сделала длинный синий маникюр и макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула синими тенями. Волосы модель уложила назад, сделав прикорневой объем. В ее ушах были синие серьги.

Хайди выглядела невероятно. Ее стройная фигура просто восхищает.

Напомним, ранее Клум попала в объективы папарацци в длинном голубом шерстяном пальто, бежевом топе, брюках с цветочным принтом и голубых туфлях на каблуке.

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