ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
421
Время на прочтение
1 мин

Вау, вот это выбор: актриса Ренате Реинсве пришла в абсолютно прозрачном платье и засветила трусы

Она поразила своим эффектным платьем. Это был смелый выбор, ведь решилась бы надеть такое не каждая женщина.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ренате Реинсве

Ренате Реинсве / © Associated Press

Норвежская актриса и призер Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль Ренате Рейнсве прибыла на 37-ю церемонию вручения кинопремий в Палм-Спрингс в Калифорнии. Она привлекла очень много внимания, но не из-за фильма, который представляла на мероприятии, а из-за платья, которое выбрала.

Ренате была одета в наряд от Givenchy из коллекции весна-лето 2026 — платье миди, верх которого был полностью прозрачным и имел эффектное декольте почти до пупа. Через сетчатую ткань платья были видны белые трусы актрисы.

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Низ платья Рейнсве был выполнен из фатиновой ткани и напоминал пачку балерины. Также интересной деталью лука стала обувь, ведь это были туфли с большими бантами.

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Ранее мы упоминали 12 самых эффектных «голых» платьев 2025 года, которые демонстрировали звезды на различных мероприятиях.

Дата публикации
Количество просмотров
421
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie