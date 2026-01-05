Вау, вот это выбор: актриса Ренате Реинсве пришла в абсолютно прозрачном платье и засветила трусы

Ренате Реинсве / © Associated Press

Норвежская актриса и призер Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль Ренате Рейнсве прибыла на 37-ю церемонию вручения кинопремий в Палм-Спрингс в Калифорнии. Она привлекла очень много внимания, но не из-за фильма, который представляла на мероприятии, а из-за платья, которое выбрала.

Ренате была одета в наряд от Givenchy из коллекции весна-лето 2026 — платье миди, верх которого был полностью прозрачным и имел эффектное декольте почти до пупа. Через сетчатую ткань платья были видны белые трусы актрисы.

Ренате Рейнсве / © Associated Press

Низ платья Рейнсве был выполнен из фатиновой ткани и напоминал пачку балерины. Также интересной деталью лука стала обувь, ведь это были туфли с большими бантами.

Ренате Рейнсве / © Associated Press

