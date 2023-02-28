Важный день: звезда "Друзей" Кортни Кокс получила звезду на Аллее славы в Голливуде

58-летняя актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в сериале "Друзья", официально присоединилась к знаменитостям, чье имя увековечено на Аллее славы в Голливуде.

Звезда Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Для мероприятия Кортни выбрала total black look, в котором сочетала длинную плиссированную юбку с люрексом, кофту, ботинки на каблуках и черное классическое пальто.

Также она надела несколько золотых украшений, сделала лаконичный макияж и маникюр в молочном оттенке.

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Поддержать актрису пришли ее друзья и близкие, среди которых были коллеги по сериалу "Друзья" - Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, а также ее давняя подруга - актриса Лора Дерн.

Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Лора Дерн / Фото: Associated Press

Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу / Фото: Associated Press

Дженнифер с трепетом наблюдала за церемонией открытия звезды.

Коко Аркет и Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Также перед камерами появилась 18-летняя дочь Кортни - Коко Аркет.

Кортни Кокс и Коко Аркет / Фото: Associated Press

Пришел поддержать возлюбленную и Джонни Макдейд - участник группы Snow Patrol, с которым актриса в отношениях с 2013 года.

Кортни Кокс и Джонни Макдейд / Фото: Associated Press

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