Важный день: звезда "Друзей" Кортни Кокс получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Актриса стала 2750-й звездой, удостоенным этой чести.
58-летняя актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в сериале "Друзья", официально присоединилась к знаменитостям, чье имя увековечено на Аллее славы в Голливуде.
Для мероприятия Кортни выбрала total black look, в котором сочетала длинную плиссированную юбку с люрексом, кофту, ботинки на каблуках и черное классическое пальто.
Также она надела несколько золотых украшений, сделала лаконичный макияж и маникюр в молочном оттенке.
Поддержать актрису пришли ее друзья и близкие, среди которых были коллеги по сериалу "Друзья" - Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу, а также ее давняя подруга - актриса Лора Дерн.
Дженнифер с трепетом наблюдала за церемонией открытия звезды.
Также перед камерами появилась 18-летняя дочь Кортни - Коко Аркет.
Пришел поддержать возлюбленную и Джонни Макдейд - участник группы Snow Patrol, с которым актриса в отношениях с 2013 года.
Читайте также: