Вдохновение или плагиат: Эмма Стоун скопировала образ супермодели Кейт Мосс

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля посетила фотоколл к фильму «Бугония», в котором сыграла. Актриса появилась перед фотографами в черном ансамбле от Модного дома Louis Vuitton, который включал мини-платье с халтером, которое дополняла кружевная асимметричная юбка.

Также на Эмме в тот день были солнцезащитные очки от Lapima, босоножки с завязками от Manolo Blahnik и браслет от Tiffany & Co.

Эмма Стоун / © Associated Press

Однако этот образ практически идентичен тому, если не учитывать цвет наряда, который носила в 2001 году супермодель Кейт Мосс.

В мини-платье с халтером и асимметричной юбкой Кейт посетила вечеринку по случаю презентации коллекции Мэтью Уильямсона осень-зима 2001 в Нью-Йорке.

Кейт Мосс / © Getty Images

Также наряд как у Кейт Мосс появлялся в сериале «Секс в большом городе» на главной героине Кэрри Брэдшоу.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.