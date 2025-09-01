ТСН в социальных сетях

Вдохновение или плагиат: Эмма Стоун скопировала образ супермодели Кейт Мосс

Модные повторы на красных дорожках не редкость, но в этом случаи наряды созданы разными брендами и появились на публике в разрывом в 24 года.

Эмма Стоун

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля посетила фотоколл к фильму «Бугония», в котором сыграла. Актриса появилась перед фотографами в черном ансамбле от Модного дома Louis Vuitton, который включал мини-платье с халтером, которое дополняла кружевная асимметричная юбка.

Также на Эмме в тот день были солнцезащитные очки от Lapima, босоножки с завязками от Manolo Blahnik и браслет от Tiffany & Co.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Однако этот образ практически идентичен тому, если не учитывать цвет наряда, который носила в 2001 году супермодель Кейт Мосс.

В мини-платье с халтером и асимметричной юбкой Кейт посетила вечеринку по случаю презентации коллекции Мэтью Уильямсона осень-зима 2001 в Нью-Йорке.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Также наряд как у Кейт Мосс появлялся в сериале «Секс в большом городе» на главной героине Кэрри Брэдшоу.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

