Вдохновение или плагиат: Эмма Стоун скопировала образ супермодели Кейт Мосс
Модные повторы на красных дорожках не редкость, но в этом случаи наряды созданы разными брендами и появились на публике в разрывом в 24 года.
Эмма Стоун в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля посетила фотоколл к фильму «Бугония», в котором сыграла. Актриса появилась перед фотографами в черном ансамбле от Модного дома Louis Vuitton, который включал мини-платье с халтером, которое дополняла кружевная асимметричная юбка.
Также на Эмме в тот день были солнцезащитные очки от Lapima, босоножки с завязками от Manolo Blahnik и браслет от Tiffany & Co.
Однако этот образ практически идентичен тому, если не учитывать цвет наряда, который носила в 2001 году супермодель Кейт Мосс.
В мини-платье с халтером и асимметричной юбкой Кейт посетила вечеринку по случаю презентации коллекции Мэтью Уильямсона осень-зима 2001 в Нью-Йорке.
Также наряд как у Кейт Мосс появлялся в сериале «Секс в большом городе» на главной героине Кэрри Брэдшоу.
