Крис Дженнер / © Getty Images

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Крис Дженнер вместе со своим бойфрендом Кори Хэмблом побывала на роскошной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. Пару сфотографировали в водном такси.

Для такого события звезда реалити выбрала образ, вдохновленный эстетикой иконы моды 1960-х годов — Одри Хепберн. На Крис было черное платье с квадратным вырезом и белыми пышными прозрачными рукавами.

Кори Хэмбл и Крис Дженнер / © Associated Press

Главной изюминкой ее аутфита была прическа с начесом и аккуратно уложенной челкой. Она сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза черным карандашом. Уши Дженнер украсила элегантными серьгами с каплевидными жемчужинами.

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Крис Дженнер / © Getty Images

Напомним, Крис Дженнер прогуливалась по Венеции в леопардовом платье.