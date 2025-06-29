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- Шоу-бизнес
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Вдохновилась эстетикой Одри Хепберн: папарацци запечатлели Крис Дженнер с красивой прической и в черно-белым платьем в Венеции
Звезда реалити и мать клана Кардашян-Дженнер была приглашенной гостьей на свадьбе американского миллиардера.
Крис Дженнер вместе со своим бойфрендом Кори Хэмблом побывала на роскошной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции. Пару сфотографировали в водном такси.
Для такого события звезда реалити выбрала образ, вдохновленный эстетикой иконы моды 1960-х годов — Одри Хепберн. На Крис было черное платье с квадратным вырезом и белыми пышными прозрачными рукавами.
Главной изюминкой ее аутфита была прическа с начесом и аккуратно уложенной челкой. Она сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза черным карандашом. Уши Дженнер украсила элегантными серьгами с каплевидными жемчужинами.
Напомним, Крис Дженнер прогуливалась по Венеции в леопардовом платье.