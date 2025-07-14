Вдохновилась нарядом своей бабушки: Камилла Готтлиб повторила образ Грейс Келли

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Реклама

12 июля состоялось особое ежегодное мероприятие — 76-й благотворительный гала-вечер Красного Креста в Монако, который проводился в спортивном клубе Монте-Карло. На мероприятии уже традиционно присутствовала княжеская семья, но кроме князя Альбера II и княгини Шарлин на гала-вечере также блистала 26-летняя Камилла Готтлиб — дочь принцессы Стефании Монакской — младшей дочери княгини Грейс и князя Ренье III.

Для вечернего выхода Камилла надела черно-белое платье от Elie Saab, которое вероятно было сшито для девушки на заказ. Дело в том, что платье было похоже на наряд, который ее бабушка — Грейс Келли — носила в фильме «Окно во двор» Альфреда Хичкока, где она снималась.

Камилла Готтлиб / © Getty Images

Платье для Келли было создано известным художником по костюмам Эдит Хед. Наряд имел темный верх со складками, открытые плечи, декольте, а также пышную белую юбку, которую украшал флористический декор камнями, бисером и пайетками.

Реклама

Грейс Келли / © Getty Images

Пусть платья и не идентичны, но все же заметно, что бренд Elie Saab вдохновлялся образом Келли, когда она еще была голливудской актрисой.

Грейс Келли / © Getty Images

Камилла Готлиб / © Getty Images Камилла Готлиб / © Getty Images Камила Готлиб / © Getty Images Княгиня Шарлин и Альбер II / © Getty Images