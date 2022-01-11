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Вдохновилась новой "Матрицей": Хейли Бибер продемонстрировала образ в виниловом плаще

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Вдохновилась новой "Матрицей": Хейли Бибер продемонстрировала образ в виниловом плаще

Хейли Бибер / Getty Images

Главная It girl выбрала трендовые вещи в стиле спорт-шик.

25-летняя модель попала под прицел папарацци в минувший понедельник в Лос-Анджелесе и привлекла внимание новым образом, который явно был навеян недавней премьерой четвертой части "Матрицы". На Хейли был черный виниловый плащ от бренда Isabel Marant стоимостью 760 долларов.

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Образ Хейли дополнила оверсайз штанами от Bottega Veneta, кроссовками модели Runners от бренда Balenciaga (около 851 долларов), черная водолазка, а также солнцезащитными очками Raen и золотыми украшениями от ювелирного бренда Jennifer Fisher.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Getty Images

Днем ранее Хейли запечатлели с подругой Беллой Хадид после тренировки. Девушки были одеты в спортивные луки и направлялись к своим машинам.

Хейли Бибер и Белла Хадид / © Getty Images
Хейли Бибер и Белла Хадид / Getty Images

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