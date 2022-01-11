Вдохновилась новой "Матрицей": Хейли Бибер продемонстрировала образ в виниловом плаще

Главная It girl выбрала трендовые вещи в стиле спорт-шик.

25-летняя модель попала под прицел папарацци в минувший понедельник в Лос-Анджелесе и привлекла внимание новым образом, который явно был навеян недавней премьерой четвертой части "Матрицы". На Хейли был черный виниловый плащ от бренда Isabel Marant стоимостью 760 долларов.

Образ Хейли дополнила оверсайз штанами от Bottega Veneta, кроссовками модели Runners от бренда Balenciaga (около 851 долларов), черная водолазка, а также солнцезащитными очками Raen и золотыми украшениями от ювелирного бренда Jennifer Fisher.

Хейли Бибер / Getty Images

Днем ранее Хейли запечатлели с подругой Беллой Хадид после тренировки. Девушки были одеты в спортивные луки и направлялись к своим машинам.

Хейли Бибер и Белла Хадид / Getty Images

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