Вдохновилась образом Джеки Кеннеди: Сальма Хайек на вечеринке Gucci в Нью-Йорке

Актриса Сальма Хайек вместе со своим супругом Франсуа-Анри Пино присутствовали на мероприятии Gucci в честь открытия нового бутика в Нью-Йорке.

56-летняя Сальма выглядела блестяще в золотом твидовом костюме от Gucci, черных босоножках на платформе с открытым носком и с черной стеганой сумкой тоже от Gucci и украшениях De Beers.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек / Фото: Getty Images

У Хайек была прическа под каре и укладка, на лице макияж, в Instagram звезда поделилась несколькими снимками и сообщила, что, собираясь на мероприятие, она вдохновлялась образом Джеки Кеннеди.

Скорее всего, Сальма сравнила свой костюм с розовым твидовым костюмом с юбкой от Chez Ninon, который Кеннеди носила в Далласе в 1963 году, когда был убит ее первый муж, президент Джон Ф. Кеннеди.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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