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Вдохновилась образом Мэрилин Монро: Элизабет Дебики произвела фурор на "Золотом глобусе"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
981
Время на прочтение
1 мин
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Вдохновилась образом Мэрилин Монро: Элизабет Дебики произвела фурор на "Золотом глобусе"

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Звезда пятого сезона сериала "Корона" Элизабет Дебики появилась на дорожке юбилейной 80-й церемонии "Золотой глобус" в очень нежном образе.

32-летняя австралийка надела розовое платье в пол от Christian Dior. Платье на запах и без бретелей с тонким поясом под грудью великолепно подчеркивало тонкую фигуру актрисы. Наряд из осенне-зимней коллекции 2023 года Дебики дополнила тонким бриллиантовым ожерельем на шее, лаконичным макияжем глаз и легким полупрозрачным блеском на губах.

Элизабет Дебики / © Associated Press
Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Белокурые длинные волосы актриса распустила и зачесала назад. Она также сделала светлый маникюр и педикюр и обула босоножки оттенка металлик на невысоких каблуках.

Элизабет Дебики / © Associated Press
Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Говорят, австралийская звезда черпала вдохновение в образе Мэрилин Монро из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок".

Мэрилин Монро в фильме
Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" / Фото: скриншот с видео
Мэрилин Монро в фильме
Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" / Фото: скриншот с видео
Мэрилин Монро / © Getty Images
Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
981
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