Вдохновилась предками: 71-летняя французская актриса Изабель Юппер надела особенное платье на Met Gala

В отличии от многих других гостей, актриса действительно соответствовала теме бала, а также почтила память своих предком роскошным платьем.

Французская культовая актриса Изабель Юппер появилась среди гостей самого гламурного события Нью-Йорка - благотворительного костюмированного бала Met Gala, который проводится ежегодно в первый понедельник мая. Мероприятие славится тем, что его посещают самые богатые и знаменитые личности, а также изумительными нарядами, которые те надевают.

71-летняя Юппер решила вдохновиться своими предками. Наряд для нее создал бренд Balenciaga, амбассадором которого она является уже много лет.

На актрисе было нежное платье в стилистике свадебного наряда 1930-х годов, созданное по мотивам бренда Callot Soeurs основаного ее семьей.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

С конца XIX века до 1930-х годов Callot Soeurs был известным Домом кружевной моды. Группа одевала императрицу Сисси, цитировалась в литературе Марселя Пруста и вызывала большое восхищение у Поля Пуаре.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Это свадебное платье, напоминающее моду 1930-х годов своим элегантным внешним видом и утонченной изысканностью, состоит из водолазки, надетой поверх эффектного платья. Завершает образ четырехметровый шлейф в виде лепестков цветка. Особое внимание уделено деталям: каждое изделие обработано вручную. По низу юбки нанесена нежная патина, которая является данью архивному дизайну. Платье отдает дань традициям высокой моды, дизайну Callot Soeurs и наследию Юппер.

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Это творение было воплощено в жизнь опытными мастерами Atelier Anne Gelgard, известной парижской мастерской, знаменитой своим мастерством обработки тканей. Благодаря 20 метрам материала и 300 часов работы были внесены изменения в первоначальный дизайн. Дизайнеры разделили конструкцию на две части, а также добавили подплечники. Изменили и горловину, поскольку в отличии от оригинала в платье Изабель она выполнена стойкой.

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Изабель является праправнучкой Марты Бертран, которая в 1895 году вместе со своими тремя сестрами, Марией, Региной и Жозефиной, основала знаменитый Дом моды Callot Soeurs.

Оригинальная версия платья Юппер - наряд созданный Callot Soeurs - выставляется в Метрополитен-музее в рамках выставки "Спящие красавицы: возрождение моды".

Изабель Юппер / фото: instagram.com/isabelle.huppert

Изабель Юппер / фото: instagram.com/isabelle.huppert

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