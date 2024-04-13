Вдохновилась "Сексом в большом городе": чем образ Зендеи похож на аутфит Кэрри Брэдшоу

Во время промо-кампании фильма "Соперники актриса" Зендея появилась на фотоколле в особом наряде - винтажном полосатом костюме от Модного дома Vivienne Westwood, который был представлен в коллекции весна-лето 1994. Наряд состоял из жилетки и мини-юбки, но главным его украшением был турнюр из белых перьев на ягодицах.

Зендея / Фото: Associated Press

Однако ранее подобную юбку от Vivienne Westwood носила другая звезда - Сара Джессика Паркер, а точнее ее персонаж в культовом сериале "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу.

В зеленой атласной мини-юбки героиня появляется в 9 эпизоде 4 сезона сериала, который назывался "Секс за городом". Юбку костюмеры тогда сочетали с белой прозрачной рубашкой, черным топом и сумкой от Ash & Diamonds. Также героиня обула розовые туфли на каблуках, а на ее шее красовалось две брилиантовые подвески в виде подковы от бренда Lizzie Scheck.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в борльшом городе" / скриншот с видео

Но в отличии от наряда Зендеи, на юбке Кэрри турнюр был не из перьев, а из белых рюш.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в борльшом городе" / скриншот с видео

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в борльшом городе" / скриншот с видео

В этом месяце это уже второй случай, когда звезды вдохновляются образами Кэрри Брэдшоу, поскольку в наряде похожем на лук Сары Джессики Паркер также недавно появилась на публике Рианна. На известной певице было шелковое пальто, очень похожее на то, которое носила героиня в "И просто так..."

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