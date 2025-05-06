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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Вдохновилась Шерон Стоун: Энн Хэтэуэй пришла в белой рубашке Met Gala 2025

Она появилась на этом мероприятии спустя два года. В этот раз ее наряд готовил Уэс Гордон.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Когда Институт костюма объявил тему выставки Met Gala 2025 Superfine: Tailoring Black Style, а также дресс-код бала Tailored for You, то было сложно представить, как будут выглядеть звезды, которые привыкли к прозрачным тканям, латексу и затянутым талиям. Однако Энн Хэтэуэй решила показать, что даже в простоте есть шик.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Известная актриса и обладательница «Оскара» выбрала наряд от Carolina Herrera, который включал свободную белую рубашку с подвернутыми рукавами и обтягивающую гламурную юбку.

Полосатая юбка была изысканной, расшитой пайетками и красиво подчеркивала фигуру Энн.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Свой образ для бала актриса дополнила драгоценностями с бриллиантами и сапфирами от Bvlgari — ювелирным брендом, с которым она давно сотрудничает. Также стоит отметить и ее прическу, поскольку волосы Хэтэуэй были уложены в объемный высоких хвост. Такая укладка выглядела в ретро-эстетике.

Мероприятие она посетила не с мужем, а с Уэсом Гордоном — креативным директором Дома Carolina Herrera, который блистал перед камерами в лаконичном смокинге.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Однако нельзя не отметить, что образ Энн — это практически полная копия наряда актрисы Шерон Стоун. В таком наряде легенда кино пришла на 70-ю церемонию вручения премий «Оскар», ее юбка была от Vera Wang, а рубашка пренадлежала мужу.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

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