Вдохновилась Шерон Стоун: Энн Хэтэуэй пришла в белой рубашке Met Gala 2025

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Реклама

Когда Институт костюма объявил тему выставки Met Gala 2025 Superfine: Tailoring Black Style, а также дресс-код бала Tailored for You, то было сложно представить, как будут выглядеть звезды, которые привыкли к прозрачным тканям, латексу и затянутым талиям. Однако Энн Хэтэуэй решила показать, что даже в простоте есть шик.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Известная актриса и обладательница «Оскара» выбрала наряд от Carolina Herrera, который включал свободную белую рубашку с подвернутыми рукавами и обтягивающую гламурную юбку.

Полосатая юбка была изысканной, расшитой пайетками и красиво подчеркивала фигуру Энн.

Реклама

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Свой образ для бала актриса дополнила драгоценностями с бриллиантами и сапфирами от Bvlgari — ювелирным брендом, с которым она давно сотрудничает. Также стоит отметить и ее прическу, поскольку волосы Хэтэуэй были уложены в объемный высоких хвост. Такая укладка выглядела в ретро-эстетике.

Мероприятие она посетила не с мужем, а с Уэсом Гордоном — креативным директором Дома Carolina Herrera, который блистал перед камерами в лаконичном смокинге.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Однако нельзя не отметить, что образ Энн — это практически полная копия наряда актрисы Шерон Стоун. В таком наряде легенда кино пришла на 70-ю церемонию вручения премий «Оскар», ее юбка была от Vera Wang, а рубашка пренадлежала мужу.

Шерон Стоун / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press