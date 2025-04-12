Вдохновилась смокингом: Рене Зеллвегер посетила мероприятие, посвященное премии Emmy

Рене Зеллвегер / © Associated Press

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Обед NBCU Emmy Luncheon 2025 состоялся в пятницу, 11 апреля, и проходил в отеле SLS в Лос-Анджелесе. Это ежегодное мероприятие, посвященное претендентам на премию Emmy.

Гости появились перед камерами в коктейльных нарядах, но только не 55-летняя Рене Зеллвегер. Актриса, известная в первую очередь по роли Бриджит Джонс, выбрала для этого мероприятия черный костюм вдохновленный смокингом.

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Ее лук включал брюки с атласными лампасами, двубортный жакет и большое золотое кольцо на пальце. Волосы Рене собрала в низкий хвост, а ее макияж был очень лаконичным.

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Напомним, что в феврале этого года с участием актрисы в прокат вышла новая часть фильма Бриджит Джонс, поэтому она радовала поклонников новыми нарядами. В рамках промо-тура она посетила Сидней, Рим, Лондон, Париж и несколько городов США. Среди нарядов, которые она выбирала, часто были платья с открытыми плечами.

Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Getty Images Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Getty Images