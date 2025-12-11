Вдохновились культовым образом: Chanel представили в новой коллекции копию сапог Чудо-женщины

Показ Шанель / © chanel.com

Реклама

Модное шоу состоялось на станции метро в Нью-Йорке и было зрелищным: роскошные платья, стильные костюмы в тонкую полоску, гипнотическое сочетание элегантности и нью-йоркской строгости.

Однако также в коллекции было много отсылок к архитектуре, творениям Коко Шанель и поп-культуре. Особое внимание в коллекции привлекли красные сапоги с полосками. Похожие сапоги носила главная героиня сериала о «Чудо-женщине» — актриса Линда Картер. Шоу выходило в США в 1975-1979 годах.

Показ Шанель / © chanel.com

Оригинальные же сапоги до колена, которые носила супергероиня, изготовлены из красной замши, с белой кожаной заостренной отделкой и вертикальной полоской спереди.

Реклама

Линда Картер / © Getty Images

Их изготовил на заказ для сериала бренд Di Fabrizio. В 2025 году сапоги продали на аукционе Julien’s Auctions за 52 тысячи долларов.