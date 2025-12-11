- Дата публикации
Вдохновились культовым образом: Chanel представили в новой коллекции копию сапог Чудо-женщины
2 декабря новый дизайнер бренда Chanel Матье Блази представил свой первый показ Métiers d’Art.
Модное шоу состоялось на станции метро в Нью-Йорке и было зрелищным: роскошные платья, стильные костюмы в тонкую полоску, гипнотическое сочетание элегантности и нью-йоркской строгости.
Однако также в коллекции было много отсылок к архитектуре, творениям Коко Шанель и поп-культуре. Особое внимание в коллекции привлекли красные сапоги с полосками. Похожие сапоги носила главная героиня сериала о «Чудо-женщине» — актриса Линда Картер. Шоу выходило в США в 1975-1979 годах.
Оригинальные же сапоги до колена, которые носила супергероиня, изготовлены из красной замши, с белой кожаной заостренной отделкой и вертикальной полоской спереди.
Их изготовил на заказ для сериала бренд Di Fabrizio. В 2025 году сапоги продали на аукционе Julien’s Auctions за 52 тысячи долларов.