ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Вдохновились культовым образом: Chanel представили в новой коллекции копию сапог Чудо-женщины

2 декабря новый дизайнер бренда Chanel Матье Блази представил свой первый показ Métiers d’Art.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Показ Шанель

Показ Шанель / © chanel.com

Модное шоу состоялось на станции метро в Нью-Йорке и было зрелищным: роскошные платья, стильные костюмы в тонкую полоску, гипнотическое сочетание элегантности и нью-йоркской строгости.

Однако также в коллекции было много отсылок к архитектуре, творениям Коко Шанель и поп-культуре. Особое внимание в коллекции привлекли красные сапоги с полосками. Похожие сапоги носила главная героиня сериала о «Чудо-женщине» — актриса Линда Картер. Шоу выходило в США в 1975-1979 годах.

Показ Шанель / © chanel.com

Показ Шанель / © chanel.com

Оригинальные же сапоги до колена, которые носила супергероиня, изготовлены из красной замши, с белой кожаной заостренной отделкой и вертикальной полоской спереди.

Линда Картер / © Getty Images

Линда Картер / © Getty Images

Их изготовил на заказ для сериала бренд Di Fabrizio. В 2025 году сапоги продали на аукционе Julien’s Auctions за 52 тысячи долларов.

Сапоги из сериала «Чудо-женщина» / фото: Julien’s Auctions

Сапоги из сериала «Чудо-женщина» / фото: Julien’s Auctions

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie