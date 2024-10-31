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Вдохновившись образом Одри Хепберн: известный блогер сама сшила платье и пришла в нем на церемонию

Вдохновившись образом Одри Хепберн: известный блогер сама сшила платье и пришла в нем на церемонию

Мэдди Уайт / Фото: Associated Press

Подобные наряды на светских мероприятиях - редкость, ведь чаще всего знаменитости предпочитают надевать вещи от дизайнеров.

Американский блогер Мэдди Уайт посетила мероприятие CFDA Fashion Awards, которое прошло в Нью-Йорке. Девушка выбрала для церемонии очень необычное платье в ретро-стиле, но это была совсем не брендовая вещь, ведь она сшила его сама для мероприятия.

Платье из белой сатиновой ткани имело корсет, пышную юбку с кринолином и опущенные бретельки-ленты завязанные на бантики. Носила бретельки она опущенными.

Также на всем платье были большие цветы розового цвета со стебельками и листьями, которые она тоже нанесла сама.

Мэдди Уайт / © Associated Press
Мэдди Уайт / Фото: Associated Press

Создавая платье Мэдди вдохновлялась образом актрисы Одри Хепберн, в котором та была в фильме 1957 года "Забавная мордашка".

Одри Хепберн / © Getty Images
Одри Хепберн / Фото: Getty Images

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