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Вдохновленные Анджелиной: в Черкасском кафе появилось блюдо под названием "Звездное комбо. Выбор Джоли"

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Вдохновленные Анджелиной: в Черкасском кафе появилось блюдо под названием "Звездное комбо. Выбор Джоли"

Анджелина Джоли / Associated Press

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли во "Львовские круассаны" в апреле вдохновил некоторых предпринимателей на интересую акцию. Часть вырученных средств передают на благотворительность.

Нам прислали фото из одного из заведений в Черкассах. Там в меню появился круассан с начинкой и капучино, блюдо называется "Звездное комбо. Выбор Джоли". С каждой такой продажи заведение обещает 20% отправлять на благотворительность в Охматдет.

© lady.tsn.ua
lady.tsn.ua

Напомним, голливудская актриса и специальный посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли во время визита во Львов зашла во "Львовские круассаны" попить кофе. Многие посетители заведения ее тогда узнали, кроме одного подростка, который не заметил звезду, потому что был очень увлечен телефоном. Позже журналистам удалось узнать из первых уст, как так получилось.

Анджелина Джоли / © Associated Press
Анджелина Джоли / Associated Press

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