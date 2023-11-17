Вдохновленный кинематографом: певец CHEEV представил свой новый альбом

CHEEV представил свою новую пластинку, которая эмоционально продолжает его первый альбом "Драма".

Концепция названия альбома Нуар (Noir) связана с кинематографическим жанром, повлиявшим на создание песен артиста. В его синглах есть элементы, которые используют для озвучивания фильмов, что придает композициям еще большую вовлеченность в атмосферу.

CHEEV/Прессслужба

Кино в стиле нуар было популярно во времена Второй мировой войны. Новая пластинка CHEEV проводит определенную параллель с тем, что переживает наша страна сегодня, ведь альбом также записан во время войны.

CHEEV/Прессслужба

Артист переосмысливает оригинальный жанр, которому свойственны пессимизм и недоверие и создает свой "Нуар", наполняя его оптимизмом и надеждой. Так, например, песня "Опівночі" рассказывает о поиске чего-то светлого даже в самых мрачных моментах жизни, а трек "Пароль" передает ощущение эйфории во время влюбленности.

CHEEV/Прессслужба

"В альбоме тематически есть большое количество ссылок на фильмы. В песне "Мрієшся" – "ніби я навік у фільмі сорокових, все чорно-біле", в песне "Де моя любов живе" – "Наш серіал чекають нові сезони, але тепер у тонах "нуар"", в песне "Не той герой" – "Навіть і в сіткомах не завжди все добре, хоч і кожна серія закінчується все одно закадровим сміхом". Альбом начинается довольно мрачно, но с каждой песней добавляется все больше надежды, а заканчивается он фразами "ми вдвох, і цього нам достатньо, любити як востаннє, адже я з тобою", – поделился CHEEV о пластинке.

Некоторые песни из альбома Noir поклонники артиста услышали в рамках его первого всеукраинского тура, который продолжается с лета.

CHEEV/Прессслужба

Напомним, CHEEV выпустил клип на песню "Більш немає крил", в которой поднимается тема эмоционального выгорания и бессилия.

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