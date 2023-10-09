Ходит в разных туфлях: как Сара Джессика Паркер вдохновляется своим экранным персонажем

Фишка любого образа Паркер - яркая обувь. но иногда она пытается подражать женщине, которую играла на экране.
Звезда сериала "Секс в большом городе" - актриса Сара Джессика Паркер - с момента выхода этого культового сериала зарекомендовала себя как икона моды и главная любительница туфель в мире. После завершения проекта она даже открыла обувной магазин SJP by Sarah Jessica Parker, где продает гламурную обувь, сама его часто посещает и даже работает там консультантом.
Но годы в роли Кэрри Брэдшоу не прошли зря, ведь даже через 25 лет после выхода "Секса в большом городе" Паркер продолжает вдохновляться образами своей экранной героини. Неоднократно актриса пыталась повторять образы Кэрри, но также часто она повторяет модный трюк из сериала, который всегда привлекает внимание публики - туфли разного цвета.
Впервые в обуви одной модели, но разного оттенка, Кэрри Брэдшоу появилась в 3 сезоне в серии под названием "Бегство из Нью-Йорка". Тогда героиня появилась в мини-платье от Michael and Hushi с рюшами и асимметричным подолом, которое она дополнила босоножками малинового и голубого цветов от Christian Louboutin.
Этот трюк, чтобы привлечь внимание к своей обуви, Паркер повторяла впоследствии неоднократно.
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