Вдохновлялась красной дорожкой "Оскара": поразительное сходство нарядов Селены Гомес и Николь Кидман

Селена Гомес / © Associated Press

14 сентября американская актриса, певица и успешная бизнесвумен Селена Гомес появилась на красной дорожке 77-й церемонии вручения премии «Эмми». Она пришла на мероприятие в роскошном и эксклюзивном платье от Модного дома Louis Vuitton.

Наряд Селены был простым, но изысканным и имел несколько интересных деталей: асимметричную пройму, высокую горловину со складками, несколько драпировок в зоне шеи, а также разрезы на юбке. Сзади у платья был длинный тонкий шлейф, который добавил эффектности образу.

Селена Гомес в 2025 году / © Associated Press

Платье Селены очень напомнило наряд другой звезды — оскароносной актрисы Николь Кидман. В 2007 году Николь надела красное кастомное макси платье на красную дорожку церемонии «Оскар» от Balenciaga, которое дополнила клатчем Knot от Bottega Veneta.

У ее платья тоже была американская пройма, высокая горловина и длинный тонкий шлейф.

Николь Кидман в 2007 году / © Getty Images