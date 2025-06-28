Вдохновлялась образом из кино: Лорен Санчес призналась, как придумала свое роскошное свадебное платье

Лорен Санчес и Джефф Безос / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

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27 июня Лорен Санчес вышла замуж за Джеффа Безоса на роскошной итальянской церемонии в Венеции. 55-летняя женщина пошла к алтарю в кружевном кастомном платье с длинными рукавами, которое для нее создал итальянский Модный дом Dolce & Gabbana.

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Ее платье подчеркивало тонкую талию, имело ворот-стойку и пуговицы от шеи до пола, а главной изюминкой была юбка силуэта «русалка». Однако наряд Лорен придумала не сама, а вдохновилась старым фильмом.

Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Изданию Vogue она рассказала, что референсом для нее послужило платье актрисы Софи Лорен из фильма 1958 года «Плавучий дом».

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«Я исследовала фотографии невест 1950-х годов», — сказала Лорен. «Я хотела вернуться назад, и я увидела Софи Лорен, ее руки были [в молитвенной позе], ​​и она была в высоком кружевном платье до шеи, и я сказала: “Вот оно. Вот это платье”».

Кэри Грант и Софи Лорен, 1958 год / © Getty Images

Она также предположила, что люди будут удивлены ее прикрытым нарядом.

«Это отход от того, что ожидают люди», — говорит она, «от того, что ожидаю я, — но это очень похоже на меня».

На вопрос будет ли удивлен Безос таким нарядом, она тоже ответила.

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«Да. Я думаю, он будет приятно удивлен. Я думаю, он будет так счастлив. Я имею в виду, это так элегантно, это вне времени».

Софи Лорен, 1958 год / © Getty Images