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- Шоу-бизнес
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Вдохновлялась образом из кино: Лорен Санчес призналась, как придумала свое роскошное свадебное платье
Невеста миллиардера призналась, что вдохновила ее на создание этого свадебного платья звезда Старого Голливуда.
27 июня Лорен Санчес вышла замуж за Джеффа Безоса на роскошной итальянской церемонии в Венеции. 55-летняя женщина пошла к алтарю в кружевном кастомном платье с длинными рукавами, которое для нее создал итальянский Модный дом Dolce & Gabbana.
Ее платье подчеркивало тонкую талию, имело ворот-стойку и пуговицы от шеи до пола, а главной изюминкой была юбка силуэта «русалка». Однако наряд Лорен придумала не сама, а вдохновилась старым фильмом.
Изданию Vogue она рассказала, что референсом для нее послужило платье актрисы Софи Лорен из фильма 1958 года «Плавучий дом».
«Я исследовала фотографии невест 1950-х годов», — сказала Лорен. «Я хотела вернуться назад, и я увидела Софи Лорен, ее руки были [в молитвенной позе], и она была в высоком кружевном платье до шеи, и я сказала: “Вот оно. Вот это платье”».
Она также предположила, что люди будут удивлены ее прикрытым нарядом.
«Это отход от того, что ожидают люди», — говорит она, «от того, что ожидаю я, — но это очень похоже на меня».
На вопрос будет ли удивлен Безос таким нарядом, она тоже ответила.
«Да. Я думаю, он будет приятно удивлен. Я думаю, он будет так счастлив. Я имею в виду, это так элегантно, это вне времени».