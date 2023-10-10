Вдохновляются старыми нарядами: образ Кэрри Брэдшоу, который скопировали для сериала "И просто так..."

Даже через много лет после завершения сериала "Секс в большом городе" костюмеры вдохновляются старыми образами героини.

Во втором сезоне сериала "И просто так…" опять можно заметить, как новые костюмеры проекта и сама Сара Джесска Паркер пытаются вдохновляться старыми образами Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе", которые когда-то придумала костюмер Патриция Филд. В одной из серий "И просто так…" Сара Джессика появляется в зеленом платье с пышной юбкой и в светлом пальто, наряд актрисы дополнен яркими туфлями со стразами, сумочкой и укладкой.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Однако подобный образ ранее мы уже видели - в платье с пышной юбкой и светлом пальто Паркер появилась в 19 серии 6 сезона сериала "Секс в большом городе". Наряд актрисы тогда тоже дополнили туфли на каблуках и укладка, а сцена снималась на тех самых знаменитых ступеньках дома Кэрри Брэдшоу в Нью-Йорке.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Известно, что Патриция Филд вернулась в проект, но над сколькими эпизодами и образами она работала не сообщалось. Однако точно известно, что Филд создала наряд для Саманты Джонс - персонажа Ким Кэттролл - которая за 60 секунд в эпизоде получила огромный гонорар в размере 1 миллиона долларов.

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