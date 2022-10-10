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"Вечер свечей и объятий": Катя Осадчая залюбовала снимком со своими сыновьями

Дата публикации
Просмотры
3068
Время на прочтение
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"Вечер свечей и объятий": Катя Осадчая залюбовала снимком со своими сыновьями

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

Ведущая вместе с семьей поддержала флешмоб и провела вечер при свечах для экономии электроэнергии.

Катя Осадчая опубликовала в Instagram милое фото со своими меньшими сыновьями – Иваном и Данилом. Звездная мама держит своих малышей на руках и обнимает их. На столе горит свеча.

Именно так ведущая провела сегодняшний вечер, когда после массовой ракетной атаки россиян на Украину власти попросили граждан ограничить потребление электроэнергии, чтобы энергетики смогли возобновить электроснабжение.

Катя Осадчая / © Instagram Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

"Вечер свечей и объятий. Спасибо всем, кто присоединился к сохранению электроэнергии для скорейшего восстановления сетей. Сложный день и тот вечер, в который обязательно нужно обнять самых родных и сказать, как сильно вы их любите", — написала Катя.

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Автор
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Дата публикации
Просмотры
3068
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