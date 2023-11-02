Вечер украинской ДНК: Оля Полякова выступит с моно-спектаклем в Киеве

Артистка исполнит народные песни и расскажет о старинных обрядах и обычаях.

Оля Полякова 3, 4, 11 и 12 ноября выступит с моно-спектаклем "Моє коріння". Мероприятие состоится в камерном зале TEATROOM Дворца "Украина" в рамках проекта "Моя Україна" – серии музыкальных представлений, посвященных историческому и культурному наследию нашей страны.

Оля Полякова/Прессслужба

Артистка предстанет перед зрителями в драматическом и открытом образе. На сцене состоится трансформация женщины от молодой девушки до зрелой и сильной личности, отождествляющей образ Украины.

Оля Полякова/Прессслужба

Полякова исполнит народные песни, собранные из всех уголков нашей страны. Это будет трогательное музыкальное путешествие по тропам Украины.

Оля Полякова/Прессслужба

Оля Полякова/Прессслужба

Кроме того, Оля познакомит зрителей с обрядами и обычаями нашего народа, связанными с украинским фольклором.

Оля Полякова/Прессслужба

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