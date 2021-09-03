Вечеринка на берегу Днепра: Жан Грицфельдт в гусарском пиджаке, жена Остапчука в рваных джинсах

Селебрити посетили приватное boat show.
На днях на набережной Днепра состоялась вечеринка в формате private boat show, на которой Sparkling Boats презентовали премиальную моторную яхту.
Ее посетили Жан Грицфельдт, Кристина Остапчук, Олег Собчук, Вячеслав и Ирина Дюденко, Роман и Алина Медынские. Гости пати поддержали дресс-код мероприятия - yacht chic.
Грицфельдт предстал на пати в темно-синем гусарском пиджаке и стильных джинсах.
Жена Остапчука блистала в белом кроп-топе, рубашке и рваных джинсах.
А Собчук позировал перед фотографом в поло с флористическим принтом, клетчатом пиджаке и джинсах.
Музыкальную атмосферу вечеринки создавала DJ Олимпия Вайтмусташ. Она была одета в белый топ, брюки и полосатый жакет.
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