Вечеринка на берегу Днепра: Жан Грицфельдт в гусарском пиджаке, жена Остапчука в рваных джинсах

Вечеринка на берегу Днепра: Жан Грицфельдт в гусарском пиджаке, жена Остапчука в рваных джинсах

Селебрити посетили приватное boat show.

На днях на набережной Днепра состоялась вечеринка в формате private boat show, на которой Sparkling Boats презентовали премиальную моторную яхту.

Ее посетили Жан Грицфельдт, Кристина Остапчук, Олег Собчук, Вячеслав и Ирина Дюденко, Роман и Алина Медынские. Гости пати поддержали дресс-код мероприятия - yacht chic.

Роман и Алина Медынские

Вячеслав и Ирина Дюденко, Роман и Алина Медынские

Грицфельдт предстал на пати в темно-синем гусарском пиджаке и стильных джинсах.

Жан Грицфельдт

Жена Остапчука блистала в белом кроп-топе, рубашке и рваных джинсах.

Кристина Остапчук

А Собчук позировал перед фотографом в поло с флористическим принтом, клетчатом пиджаке и джинсах.

Олег Собчук

Музыкальную атмосферу вечеринки создавала DJ Олимпия Вайтмусташ. Она была одета в белый топ, брюки и полосатый жакет.

Олимпия Вайтмусташ

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