Вечеринка Vanity Fair Oscars Party: звезды в "голых" платьях

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения кинопремии "Оскар" после которой звезды традиционно собрались на Vanity Fair Oscars Party.

Некоторые из них выбрали довольно откровенные образы и не остались незамеченными на дорожке. Рассмотрим их детальнее.

31-летняя модель Эмили Ратажковски блистала перед камерами фотографов в "голом" платье от Feben. Наряд был красиво декорирован шнуровкой на груди, прикрывая соски модели. Эмили собрала волосы в высокий пучок, сделала вечерний макияж акцентировав внимание на глаза и немного подчеркнув свои пухлые губы. Маникюр у девушки был в нюдовом цвете. А из украшений в ушах сверкали серьги.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

39-летняя Оливия Уайлд вышла на дорожку в черном кожаном бюстгальтере и белом платье в пол из шелковой шерсти от Gabriela Hearst с одним рукавом. У звезды был макияж smoky eyes, на шее сверкало драгоценное колье, а в ушах были крупные серьги-висюльки. Волосы Оливия распустила и накрутила легкими волнами.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

41-летняя модель Алессандра Амбросио тоже решила блеснуть фигурой и вышла на дорожку в платье-сетке, под которым были лишь трусы цвета металлик. К наряду модель подобрала остроносые туфли на каблуках, сделала вечернюю прическу и макияж со стрелками на веках, и дополнила образ массивными серьгами-висюльками.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

37-летняя певица Сиара тоже была в платье-сетке, но только черного цвета и с силиконовыми накладками на сосках. Образ модель дополнила высокими бархатными перчатками и босоножками на шпильках. Стильная прическа боб-каре, вечерний макияж и серьги с камнями в ушах завершали образ звезды.

Сиара с мужем / Фото: Associated Press

Сиара / Фото: Associated Press

47-летняя Ева Лонгория была в черном платье на вечеринке. Наряд также был достаточно откровенным, с декольте в форме сердца и прозрачной юбкой. Свой образ Ева дополнила серьгами с черными камнями, серебристым маникюром, насыщенным макияжем, а также надела свое помолвочное кольцо и тройной золотой браслет на запястье.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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